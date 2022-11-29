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1 час назад

В метеорите из Сомали нашли неизвестные минералы

Илья Родин

Ученые Университета Альберты (Канада) изучили образец, взятый из 15-тонного метеорита «Эль-Али» из Сомали. Они обнаружили в нем два ранее не встречавшихся на Земле минерала. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу учебного заведения.

В метеорите из Сомали нашли неизвестные минералы
Фото: University of Alberta Meteorite CollectionUniversity of Alberta Meteorite Collection

Отмечается, что открытие было сделано при изучении 70-граммового кусочка, направленного ранее в Канаду для исследований. Специалисты подчеркнули, что в метеорите может содержаться еще один вид кристаллов.

Исследователи назвали новые минералы «элалиит» и «элкинстантонит». Первый из них получил свое название в честь метеорита как такового. Второй был назван в честь известного планетолога Линди Элкинса-Тантона.

По данным агентства, дальнейшие исследования осложняет то, что метеорит был перевезен в Китай с целью последующей продажи. Неизвестно, позволит ли новый владелец взять из него дополнительные образцы.

Напомним, что обнаруженный учеными в 2020 году «Эль-Али» занимает девятое место в списке самых крупных метеоритов мира.

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