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8 минут назад

Названы сроки выхода нового флагмана Samsung

Lenta.ru

Samsung анонсирует новые смартфоны линейки Galaxy S23 в феврале 2023 года. Об этом сообщает издание Korea JoongAng Daily.

Названы сроки выхода нового флагмана Samsung
Фото: SamsungSamsung

Сроки выхода флагманских телефонов Galaxy обозначил неназванный представитель компании. По его словам, смартфоны нового поколения анонсируют в феврале. Другой источник в компании подтвердил, что презентация запланирована на первую неделю февраля, мероприятие Unpacked состоится в Сан-Франциско.

По словам журналистов, ранее ходили слухи о том, что корейский IT-гигант представит новые смартфоны Galaxy S23 на выставке CES 2023. Однако Samsung никогда не использовала CES для анонса телефонов. Специалисты отметили, что будущая презентация станет первой за несколько лет, которая пройдет в офлайн-формате — из-за пандемии фирма анонсировала гаджеты онлайн. В этой связи, предположили журналисты, корейская корпорация стремится провести большое и заметное мероприятие.

По слухам, флагманские смартфоны серии Galaxy S23 будут оснащены топовым процессором Snapdragon 8 Gen 2. Также телефон Galaxy S23 Ultra должен получить камеру с 200-мегапиксельным объективом. Ожидается, что самый доступный аппарат линейки будет стоить 999 долларов или около 60 тысяч рублей, самый дорогой — 1199 долларов или около 73 тысяч рублей.

В конце ноября «Известия» сообщили, что официальное возобновление продаж техники Samsung в России задерживается на неопределенный срок. Один из собеседников издания предположил, что корейский производитель электроники вернется не раньше завершения специальной военной операции России на Украине.

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