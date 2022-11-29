Метеорит из Сомали содержит неизвестные минералы

В массивном метеорите из Сомали обнаружили два минерала, которые ранее никогда не встречались на Земле. Их изучение поможет ученым установить, как формируются астероиды, сообщает Live Science.

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Метеорит Эль-Али упал на нашу планету в 2020 году. Он весит около 16,5 тонн и является девятым по величине из когда-либо найденных небесных тел. Ученые изъяли и проанализировали фрагмент весом в 70 граммов.

Эль-Али отнесли к группе IAB – железным метеоритам с вкраплениями силикатов. Всего известно около 350 объектов такого типа.

Новым минералам присвоили названия элалиит и элькинстантонит. Первое связано с самим метеоритом, который был найден недалеко от города Эль-Али региона Хиираан в Сомали. Второе – с именем Линди Элкинс-Тантон, главного исследователя грядущей миссии NASA «Психея».

Ученые отметили, что новые минералы формировались в необычной среде. Для их появления требовались особые геологические условия и химический состав пород.

Минералы удалось быстро идентифицировать, так как ранее ученые создали их синтетические аналоги в лаборатории. В ходе исследований они сопоставили космические породы с искусственными.

Анализ пород метеоритов позволяет понять, в каких условиях формировалось родительское тело. Ученые намерены проанализировать более крупный фрагмент метеорита Эль-Али, так как есть основания полагать, что в его недрах скрываются другие неизвестные минералы.