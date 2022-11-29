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16 минут назад

В сомалийском метеорите нашли два внеземных минерала

Мир24иещё 1

В массивном метеорите из Сомали обнаружили два минерала, которые ранее никогда не встречались на Земле. Их изучение поможет ученым установить, как формируются астероиды, сообщает Live Science.

Метеорит из Сомали содержит неизвестные минералы
Фото: Shutterstock/FOTODOMShutterstock/FOTODOM

Метеорит Эль-Али упал на нашу планету в 2020 году. Он весит около 16,5 тонн и является девятым по величине из когда-либо найденных небесных тел. Ученые изъяли и проанализировали фрагмент весом в 70 граммов.

Эль-Али отнесли к группе IAB – железным метеоритам с вкраплениями силикатов. Всего известно около 350 объектов такого типа.

Новым минералам присвоили названия элалиит и элькинстантонит. Первое связано с самим метеоритом, который был найден недалеко от города Эль-Али региона Хиираан в Сомали. Второе – с именем Линди Элкинс-Тантон, главного исследователя грядущей миссии NASA «Психея».

Ученые отметили, что новые минералы формировались в необычной среде. Для их появления требовались особые геологические условия и химический состав пород.

Минералы удалось быстро идентифицировать, так как ранее ученые создали их синтетические аналоги в лаборатории. В ходе исследований они сопоставили космические породы с искусственными.

Анализ пород метеоритов позволяет понять, в каких условиях формировалось родительское тело. Ученые намерены проанализировать более крупный фрагмент метеорита Эль-Али, так как есть основания полагать, что в его недрах скрываются другие неизвестные минералы.

Ранее стало известно, что в метеорите из Великобритании впервые нашли внеземную воду. Ее химический состав оказался почти идентичен составу воды в земных океанах. Открытие поддержало теорию о внеземном происхождении воды на Земле.

Наука и техника,NASA,
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