Океанографы выявили новый вид тропических циклонов

Океанографы из Университета Флиндерса описали новый вид циклона SETIO в Индийском океане. Исследование было опубликовано в журнале Journal of Southern Hemisphere Earth Systems Science.

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В работе исследовательская команда проанализировала полученные со спутников данные о поверхностных ветрах в Юго-восточной тропической части Индийского океана. Обнаруженный циклон состоит из западных экваториальных ветров и северо-западных ветров вдоль западного побережья Суматры.

Циклон SETIO приводит к кратковременным погодным явлениям, которые часто развиваются в течение зимы и весны в Австралии и действует для поддержания теплой поверхности океана в регионе.