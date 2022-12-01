В Гильдии маркетологов оценили скидки в "черную пятницу"

"Покупатель уже опытный, это не как 10–15 лет назад, когда легко было манипулировать. Те, кто продолжает этим заниматься, скорее всего, сидят без результата в виде резкого роста оборота, а те, кто себя ведет прилично, получают приличный результат в приросте", – сказал он.