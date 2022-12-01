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58 минут назад

В Гильдии маркетологов оценили скидки в "черную пятницу"

Москва24иещё 1

Продавцы в "черную пятницу" делают реальные и существенные скидки, не манипулируя ценами на товары, заявил президент российской Гильдии маркетологов Игорь Березин. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

В Гильдии маркетологов оценили скидки в "черную пятницу"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Покупатель уже опытный, это не как 10–15 лет назад, когда легко было манипулировать. Те, кто продолжает этим заниматься, скорее всего, сидят без результата в виде резкого роста оборота, а те, кто себя ведет прилично, получают приличный результат в приросте", – сказал он.

По словам Березина, весной произошел резкий скачок цен на обувь. В связи с этим скидки на данную категорию товаров следует сравнивать именно с весенними ценами.

"Если ценники сравнивать с ценами весенними, то я думаю, что скидки очень даже реальные и существенные. Но если сравнивать с ноябрем прошлого года, то я сильно сомневаюсь, что ценник вернулся к тому времени", – пояснил Березин.

Ранее сообщалось, что интерес россиян к "черной пятнице" вырос в 3,3 раза по сравнению с 2021 годом. Число посетителей маркетплейсов с мобильных устройств в период распродаж увеличилось более чем в три раза.

Таким образом, специалисты выяснили, что "черная пятница" является самой популярной распродажей в стране – мобильный трафик в этот период на 10% опередил результат Дня шопинга – 11.11. Кроме того, выросла доля мужчин, которые интересуются скидками, – с 30 до 40%.

Наука и техника,Игорь Березин,
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