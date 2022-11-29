Ученые доказали существование океанов на Марсе

Не один Илон Маск бредит идеей колонизации Марса, понимая, что ресурсы Земли, как и площадь ее территории, имеют свои пределы. Да и в целом, многие исследователи хотят понять, была ли обитаема соседняя с нами планета. А может быть на ней все еще есть жизнь?

Так ученые называют метеориты, добравшиеся до Земли после того, как были выбиты с поверхности Марса. Всего изучили 31 экземпляр. Анализ «марсианин» позволил экспертам определить, из чего состояла поверхность их родной планеты в далеком прошлом. И всё указывает на то, что когда-то на Марсе было полно воды. Изменения в изотопном составе марсианской породы продемонстрировали, что около 4,5 миллиардов лет назад на Марс дружно падали метеориты, кометы и астероиды, богатые водой. Кроме того, ученые сошлись во мнении, что на Марсе жизнь возникла даже раньше, чем на Земле: «в течение первых 100 миллионов лет существования Марса», — гласит их вердикт. А вот были ли похожи обитатели Марса на людей — история пока умалчивает.