Как продлить время работы телефона на Android: 10 полезных советов

В Интернете можно найти много советов о том, как продлить время автономной работы телефона, но далеко не все эти рекомендации действительно работают и стоят вашего времени. Портал 3dnews.ru собрал список из десяти эффективных советов о том, как растянуть заряд аккумулятора подольше.
Самый верный способ продлить время автономной работы телефона — это понять, какие именно приложения и сервисы поглощают больше всего заряда. Посмотреть подробную статистику по расходу аккумулятора можно посмотреть в меню «Батарея» в настройках телефона. Если среди прожорливых приложений окажутся не слишком нужные, их можно смело удалить, чтобы батарея расходовалась заметно медленнее. Если же в список попадут важные программы, которыми вы постоянно пользуетесь, возможно, стоит попытаться найти их облегченные (lite) версии или менее тяжелые альтернативы.
На Android существует специальная функция, которая следит за энергопотреблением и расходом ресурсов на редко запускаемые приложения: она включается там же, в меню «Батарея». Adaptive Battery постепенно изучает привычки владельца телефона и разбирается, каким программам нужна энергия, а какие можно ограничить.
Последние версии Android также позволяют настраивать расход ресурсов для приложений, которые работают в фоновом режиме. Перейдите в меню «Приложения», найдите нужную вам программу и откройте меню «Батарея»: как правило, там вы сможете выбрать один из нескольких режимов энергопотребления. Чтобы повысить время автономной работы, выберите «С оптимизацией» или «Ограничено», но учтите, что последняя опция может привести к нарушению стабильности некоторых приложений.
Практически каждое приложение, скачанное из официального магазина, будет постоянно надоедать вам всяческими уведомлениями. Иногда они могут быть полезны, но, чаще всего, их можно просто отключить: это не только сократит объем спама, но и продлит время работы аккумулятора. Отключить уведомления можно в соответствующем меню в разделе «Приложения». Нажмите на нужную вам программу, перейдите во вкладку «Уведомления» и отключите пункт «Сообщения».
Служба печати — один из системных сервисов, который работает на фоне и большую часть времени просто пожирает ресурсы зря, т.к. мало кто использует Android-смартфоны для печати через принтер. Отключить службу печати можно в настройках — «Подключенные устройства» — «Настройки подключения» — «Печать» — «Служба печати по умолчанию».
Автоматический сбор и отправка данных для диагностики Android — еще одна системная служба, которую тоже можно отключить без каких-либо проблем. Это не высвободит значительный объем ресурсов, но тем не менее. Для того, чтобы отключить сбор и отправку данных, перейдите в меню «Конфиденциальность» — «Дополнительно» — «Использование и диагностика».
Некоторые приложения, вроде навигаторов, регулярно обращаются к сервисам геолокации Android, чтобы получить информацию о местоположении пользователя. Правда, в их число входят не только программы, которым действительно нужны эти данные: геолокацию также периодически запрашивают всяческие офисные приложения, читалки для книг, блокноты, почта и многое другое. Они, в отличие от навигаторов, могут обойтись и без геоданных, так что информацию можно ограничить в настройках. Для этого нужно зайти в «Местоположение» — «Доступ приложений к геоданным». Телефон начнет реже обращаться к службам геолокации, а значит, тратить меньше энергии.
Продолжение предыдущего пункта. Службами геолокации пользуются не только сторонние приложения, но и встроенные сервисы Google, которые постоянно записывают историю передвижений пользователя якобы для персонализации рекламы. Этот процесс также расходует заряд аккумулятора, и его также можно отключить, перейдя в «Местоположение» — «Дополнительно» — «История местоположений» — «Отслеживание действий».
Для того, чтобы повысить точность геолокации, Android использует в том числе и точки доступа Wi-Fi, а также близлежащие Bluetooth-устройства. Если вы хотите сэкономить заряд аккумулятора, фоновый поиск можно отключить в меню «Местоположение» — «Поиск сетейWi-Fi и устройств Bluetooth».
Функция «Обмен с окружением» позволяет Android-устройствам обмениваться данными через беспроводные интерфейсы, вроде Wi-Fi и Bluetooth. Если вы не пользуетесь этой фишкой и не собираетесь передавать какие-либо файлы, то ее можно отключить, чтобы не расходовать батарею на поиск устройств. Для этого нужно зайти в меню «Подключенные устройства» — «Настройки подключения» — «Обмен с окружением».