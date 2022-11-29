Как продлить время работы телефона на Android: 10 полезных советов

В Интернете можно найти много советов о том, как продлить время автономной работы телефона, но далеко не все эти рекомендации действительно работают и стоят вашего времени. Портал 3dnews.ru собрал список из десяти эффективных советов о том, как растянуть заряд аккумулятора подольше.

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Очистка энергоемких приложений

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Самый верный способ продлить время автономной работы телефона — это понять, какие именно приложения и сервисы поглощают больше всего заряда. Посмотреть подробную статистику по расходу аккумулятора можно посмотреть в меню «Батарея» в настройках телефона. Если среди прожорливых приложений окажутся не слишком нужные, их можно смело удалить, чтобы батарея расходовалась заметно медленнее. Если же в список попадут важные программы, которыми вы постоянно пользуетесь, возможно, стоит попытаться найти их облегченные (lite) версии или менее тяжелые альтернативы.

Функция Adaptive Battery

На Android существует специальная функция, которая следит за энергопотреблением и расходом ресурсов на редко запускаемые приложения: она включается там же, в меню «Батарея». Adaptive Battery постепенно изучает привычки владельца телефона и разбирается, каким программам нужна энергия, а какие можно ограничить.

Фоновые процессы

Последние версии Android также позволяют настраивать расход ресурсов для приложений, которые работают в фоновом режиме. Перейдите в меню «Приложения», найдите нужную вам программу и откройте меню «Батарея»: как правило, там вы сможете выбрать один из нескольких режимов энергопотребления. Чтобы повысить время автономной работы, выберите «С оптимизацией» или «Ограничено», но учтите, что последняя опция может привести к нарушению стабильности некоторых приложений.

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Отключение уведомлений

Практически каждое приложение, скачанное из официального магазина, будет постоянно надоедать вам всяческими уведомлениями. Иногда они могут быть полезны, но, чаще всего, их можно просто отключить: это не только сократит объем спама, но и продлит время работы аккумулятора. Отключить уведомления можно в соответствующем меню в разделе «Приложения». Нажмите на нужную вам программу, перейдите во вкладку «Уведомления» и отключите пункт «Сообщения».

Отключение службы печати

Служба печати — один из системных сервисов, который работает на фоне и большую часть времени просто пожирает ресурсы зря, т.к. мало кто использует Android-смартфоны для печати через принтер. Отключить службу печати можно в настройках — «Подключенные устройства» — «Настройки подключения» — «Печать» — «Служба печати по умолчанию».

Отправка данных диагностики

Автоматический сбор и отправка данных для диагностики Android — еще одна системная служба, которую тоже можно отключить без каких-либо проблем. Это не высвободит значительный объем ресурсов, но тем не менее. Для того, чтобы отключить сбор и отправку данных, перейдите в меню «Конфиденциальность» — «Дополнительно» — «Использование и диагностика».

Ограничение геолокации

Некоторые приложения, вроде навигаторов, регулярно обращаются к сервисам геолокации Android, чтобы получить информацию о местоположении пользователя. Правда, в их число входят не только программы, которым действительно нужны эти данные: геолокацию также периодически запрашивают всяческие офисные приложения, читалки для книг, блокноты, почта и многое другое. Они, в отличие от навигаторов, могут обойтись и без геоданных, так что информацию можно ограничить в настройках. Для этого нужно зайти в «Местоположение» — «Доступ приложений к геоданным». Телефон начнет реже обращаться к службам геолокации, а значит, тратить меньше энергии.

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Ограничение истории местоположений

Продолжение предыдущего пункта. Службами геолокации пользуются не только сторонние приложения, но и встроенные сервисы Google, которые постоянно записывают историю передвижений пользователя якобы для персонализации рекламы. Этот процесс также расходует заряд аккумулятора, и его также можно отключить, перейдя в «Местоположение» — «Дополнительно» — «История местоположений» — «Отслеживание действий».

Отключение фонового поиска Wi-Fi и Bluetooth

Для того, чтобы повысить точность геолокации, Android использует в том числе и точки доступа Wi-Fi, а также близлежащие Bluetooth-устройства. Если вы хотите сэкономить заряд аккумулятора, фоновый поиск можно отключить в меню «Местоположение» — «Поиск сетейWi-Fi и устройств Bluetooth».

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