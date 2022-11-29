VK Play Live открыл доступ к проведению стримов для всех

Российский стриминговый сервис VK Play Live вышел из закрытого бета-теста и открыл возможность проводить стримы для всех желающих, также сервис запустит программу поддержки стримеров. Об этом сообщили в пресс-службе VK Play.
"VK Play Live выходит из периода закрытого бета-теста - теперь все желающие могут проводить стримы. С 1 декабря 2022 года на VK Play Live запустится программа поддержки малых и средних стримеров, в рамках которой авторы контента смогут претендовать на получение наград", - сообщили в пресс-службе.
Всего за время бета-тестирования было подано более 10 тыс. заявок на проведение стримов в рамках площадки, отметили в пресс-службе. За три месяца VK Play Live было проведено более 11 тыс. стримов длительностью 57,5 тыс. часов. Также в ноябре VK Play Live представила мобильное приложение в Google Play и RuStore.
Помимо этого площадка запускает программу поддержки малых и средних стримеров.
"В эту группу попадают стримеры, у которых максимальное количество единовременно смотрящих зрителей не превышает 300 человек. Данная программа будет включать в себя несколько сезонов, в каждом из которых будут меняться метрики и награды. Стримерам будет присвоен один из пяти уровней, от которого будет зависеть уровень их вознаграждения", - пояснили в пресс-службе.
Размер вознаграждения варьируется от 6 тыс. до 45 тыс. рублей в зависимости от уровней, отмечается в сообщении компании. Первый сезон программы стартует 1 декабря и продлится 30 дней, подробнее о нем можно узнать в разделе "Сообщество", который будет доступен всем стримерам VK Play Live.