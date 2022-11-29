VK Play Live открыл доступ к проведению стримов для всех

"В эту группу попадают стримеры, у которых максимальное количество единовременно смотрящих зрителей не превышает 300 человек. Данная программа будет включать в себя несколько сезонов, в каждом из которых будут меняться метрики и награды. Стримерам будет присвоен один из пяти уровней, от которого будет зависеть уровень их вознаграждения", - пояснили в пресс-службе.