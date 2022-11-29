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1 час назад

Apple выбрала лучшее приложение для iPhone

Газета.Ru

Американская компания Apple выбрала аналог Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) под названием BeReal лучшим приложением 2022 года для смартфонов iPhone. Об этом сообщается на сайте корпорации из Купертино.

Apple выбрала лучшее приложение для iPhone
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Проект получил награду по итогам App Store Awards 2022. В рамках конкурса компания выбирает лучшие приложения для своих гаджетов. Сервис BeReal — аналог Instagram, в котором нельзя накладывать фильтры или маски, а снимки предлагается делать и публиковать сразу после получения уведомления.

Авторы таким образом призывают пользователей показывать настоящую жизнь без прикрас. Блогеров в Instagram регулярно критикуют за постановочные снимки, которые пытаются сделать максимально красивыми.

Приложением года для планшетов iPad стал GoodNotes 5 для ведения заметок, для компьютеров Mac — MacFamilyTree 10, а для умных часов Apple Watch — Gentler Streak. Всего в топ вошли 16 программ, восемь из них — игры.

Ранее техноблогеры посоветовали покупать новый смартфон iPhone с объемом внутренней памяти в 256 ГБ, чтобы хранить все необходимые приложения.

Наука и техника,Apple,
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