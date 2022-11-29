«Лаборатория Касперского» заключила соглашение с Centerm

"Лаборатория Касперского" заключила соглашение с китайской компанией Centerm, в рамках которого на устройствах этой компании будут представлены киберзащищенные программные продукты на базе операционной системы KasperskyOS. Об этом в рамках форума "Российский промышленник" сообщил руководитель группы развития бизнеса KasperskyOS Виктор Ивановский.
Centerm - производитель планшетов, тонких клиентов (компьютеров, которые загружают легковесную операционную систему и переносят выполнение всех задач на сервер), а также другого оборудования.
"У нас в этом году получилось заключить соглашение о сотрудничестве с китайской компанией Centerm. Все знают HP, все знают Dell, это номер один и номер два производителей тонких клиентов в мире. Centerm - номер три. И благодаря этой технологической истории появляется возможность работать на рынках Юго-Восточной Азии, на рынках стран Ближнего Востока", - сообщил Ивановский.
Соглашение было подписано на IT-выставке GITEX 2022, уточнил он.
"В рамках сотрудничества "Лаборатория Касперского" предоставит кибериммунные программные продукты на базе операционной системы KasperskyOS, а Centerm обеспечит релевантные аппаратные платформы для них (тонкие клиенты, планшеты, другие аппаратные платформы для пользовательских устройств)", - поясняется на сайте KasperskyOS.
Ивановский добавил, что также компания рассматривает вариант построения своей экосистемы путем заключения подобных соглашений.
"Операционная система как таковая никому не нужна, нужны бизнес-сценарии, которые за ней кроются. И сборки под таких вот технологических партнерств, и бизнес-партнерств... - это та причина, по которой мы сейчас так активно ведем работу по всему миру в вопросах, связанных с построением экосистемы вокруг операционки", - подчеркнул Ивановский.