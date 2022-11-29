«Лаборатория Касперского» заключила соглашение с Centerm

"Операционная система как таковая никому не нужна, нужны бизнес-сценарии, которые за ней кроются. И сборки под таких вот технологических партнерств, и бизнес-партнерств... - это та причина, по которой мы сейчас так активно ведем работу по всему миру в вопросах, связанных с построением экосистемы вокруг операционки", - подчеркнул Ивановский.