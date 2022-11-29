Google оштрафовали за ложную рекламу Pixel 4

Pixel 4 и 4 XL были одними из самых спорных смартфонов за всю историю серии. И даже спустя три года после релиза устройства продолжают приносить проблемы Google.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Так, стало известно, что поисковый гигант был вынужден пойти на соглашение с Федеральной торговой комиссией (FTC) США, в рамках которого IT-гигант, совместно с медиагруппой iHearMedia, заплатит 9 млн долларов штрафа.

Всё дело в том, что несколько лет назад Google заказала у нескольких радиостанций холдинга рекламу новенького (на тот момент) Pixel 4. Правда, само устройство получили не все радиоведущие, в связи с чем им были отправлены заранее подготовленные скрипты, расхваливающие устройство.

Так, например, на радио звучали рассказы о том, какие качественные снимки делает Pixel 4. В том числе ночью. Также ведущие называли камеру смартфона «любимым вариантом», особенно в ночном режиме Night Sight Mode.