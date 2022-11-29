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31 минуту назад

Российские ученые заявили, что космические полеты могут вызвать проблемы с беременностью

runews24.ru

Беременность в условиях космоса может привести к гибели эмбриона или нарушениям его развития.

Названы риски беременности в условиях космоса
Фото: RuNews24.ruRuNews24.ru

Ученые выяснили, что беременность в космосе может протекать с проблемами. Так, по результатам исследования, проведенного Российским научным фондом, это можно объяснить отсутствием геомагнитного поля в космосе.

По словам старшего научного сотрудника НТЦ УП, доктора биологических наук Вячеслава Крылова, многие частицы, которые находятся внутри и вокруг нас, обладают магнитными свойствами. Если магнитное окружение ослабевает, многие зависящие от него физиологические процессы нарушаются.

По версии ученых, именно по этой причине во время эксперимента с выращиванием эмбрионов в отсутствии геомагнитного поля они погибли или развивались неправильно. А опыт с рыбками данио рерио, показал, что зародыши могут развиваться нормально только при наличии геомагнитного поля.

Ученые подчеркивают, что при планировании в будущем космических полетов специалисты должны учитывать этот фактор.

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