На дне Боденского озера нашли древние пирамиды

На дне Боденского озера в Европе нашли древние пирамиды. Как сообщает Vice, развалины «подводного Стоунхенджа» были обнаружены в 2015 году в озере, сформированном в результате таяния ледников на границе Германии , Австрии и Швейцарии .

Изучив дно озера, ученые нашли там каменные нагромождения, которые были сформированы, предположительно, во времена неолита. По мнению специалистов из Музея археологии кантона Тургау, их построили люди, жившие на земле 5,5 лет назад.