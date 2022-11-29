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9 минут назад

Ученые обнаружили на дне озера в Европе пирамиды, созданные 5,5 тысяч лет назад

runews24.ru

На дне Боденского озера в Европе нашли древние пирамиды. Как сообщает Vice, развалины «подводного Стоунхенджа» были обнаружены в 2015 году в озере, сформированном в результате таяния ледников на границе Германии, Австрии и Швейцарии.

На дне Боденского озера нашли древние пирамиды
Фото: RuNews24.ruRuNews24.ru

Изучив дно озера, ученые нашли там каменные нагромождения, которые были сформированы, предположительно, во времена неолита. По мнению специалистов из Музея археологии кантона Тургау, их построили люди, жившие на земле 5,5 лет назад.

Согласно данным ученых, ширина 170 каменных развалин, расположившихся в линию на дне озера, достигает нескольких десятков футов.Их высота составляет 6 футов.

Теперь ученые пытаются понять назначение этих странных пирамид.

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