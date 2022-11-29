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39 минут назад

Apple превратила свои часы в компьютер для дайвинга

Ferra.ruиещё 1

Apple Watch Ultra вышли в сентябре прошлого года как очень прочные и защищённые часы. Компания в рекламе показала, как дайвер в этих часах опускается под воду. Дисплей показывал температуру и уровень глубины в футах. Теперь же это становится не только рекламной фишкой: Apple анонсирует приложение Oceanic+ для Watch Ultra, которое превращает их в компьютер для дайвинга.

Apple превратила свои часы в компьютер для дайвинга
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Oceanic+ было разработано Huish Outdoors в сотрудничестве с Apple и позволяет владельцу получить доступ к большому количеству актуальной информации для дайверов. Apple Watch Ultra можно погружать на глубину до 40 метров. Приложение покажет дайверу предупреждение, если он слишком быстро опускается или всплывает, и покажет примерное время, которое потребуется, чтобы вернуться на поверхность.

Oceanic+ также позволит пловцам устанавливать направление по компасу во время погружения. Доступен и планировщик, который учитывает приливы, температуру, видимость и течения перед погружением.

Хотя существует ограниченная бесплатная версия приложения, можно полностью разблокировать все его функции за 5 долларов в день, 10 долларов в месяц или 80 долларов в год. Oceanic+ требует, чтобы Apple Watch Ultra работали под управлением WatchOS 9.1 и в паре с iPhone 8 или новее на iOS 16.1.

Наука и техника,Apple,
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