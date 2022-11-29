Apple превратила свои часы в компьютер для дайвинга

Apple Watch Ultra вышли в сентябре прошлого года как очень прочные и защищённые часы. Компания в рекламе показала, как дайвер в этих часах опускается под воду. Дисплей показывал температуру и уровень глубины в футах. Теперь же это становится не только рекламной фишкой: Apple анонсирует приложение Oceanic+ для Watch Ultra, которое превращает их в компьютер для дайвинга.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Oceanic+ было разработано Huish Outdoors в сотрудничестве с Apple и позволяет владельцу получить доступ к большому количеству актуальной информации для дайверов. Apple Watch Ultra можно погружать на глубину до 40 метров. Приложение покажет дайверу предупреждение, если он слишком быстро опускается или всплывает, и покажет примерное время, которое потребуется, чтобы вернуться на поверхность.

Oceanic+ также позволит пловцам устанавливать направление по компасу во время погружения. Доступен и планировщик, который учитывает приливы, температуру, видимость и течения перед погружением.