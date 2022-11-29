Маск предрек миру тиранию из-за США

Американский предприниматель Илон Маск, недавно купивший Twitter, заявил, что его попытки преобразовать социальную сеть можно называть «борьбой за будущее цивилизации». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его пост в Twitter.

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Он подчеркнул, что свобода слова в США не должна стать пустым звуком, в противном случае впереди мир ждет «только тирания».

Таким образом Илон Маск прокомментировал пост одного из пользователей социальной сети, который обвинил технологических гигантов и левые СМИ в попытках полностью контролировать информационный поток. Он назвал их действия «обсессивным стремлением контролировать нарратив» и подчеркнул, что действия Маска в отношении редакционной политики Twitter можно считать «масштабным иммунным ответом».

Издание напоминает, что Маск после приобретения Twitter всячески пытается реформировать социальную сеть, возвращая удаленных пользователей и смягчая цензуру.

Ранее Илон Маск объявил «революцию», высказавшись против онлайн-цензуры в США, и предупредил о планах опубликовать документы со сведениями о подавлении свободы слова. Он подчеркнул, что общество должно знать правду, но не раскрыл никаких деталей.