Магнитная буря накрыла Землю

Магнитная буря категории G1 началась на Земле, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
Как отмечают эксперты, уровень G1 соответствует слабым магнитным бурям. Для жителей планеты они проходят почти незаметно.
Вероятность новых магнитных бурь 29 ноября специалисты оценивают в 15%, 30 марта – в 20%.
В субботу атмосферное давление в Москве достигло 760,6 мм ртутного столба, существенно превысив норму. По прогнозам синоптиков, ко вторнику оно может достигнуть пиковых 765 мм ртутного столба.