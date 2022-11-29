Магнитная буря накрыла Землю

Магнитная буря категории G1 началась на Земле, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

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Как отмечают эксперты, уровень G1 соответствует слабым магнитным бурям. Для жителей планеты они проходят почти незаметно.

Вероятность новых магнитных бурь 29 ноября специалисты оценивают в 15%, 30 марта – в 20%.