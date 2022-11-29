В Египте обнаружены древние мумии с золотыми языками

Археологи обнаружили в Египте несколько мумий с золотыми пластинами вместо языков. Раскопки провели в некрополе Кевайсна (Кесна) в центральной дельте Нила, сообщает Министерство древностей Египта.

Фото: Mir24.tv Mir24.tv

Некрополь был найден в 1989 году. Ученые считают, что он относится к временам Птолемеев и римлян (300 год до нашей эры – 640 год нашей эры).

Мумии с золотыми языками лежали в недавно обнаруженной пристройке археологического комплекса, где также находилось множество других захоронений. У некоторых скелетов кости были покрыты золотым напылением. Других погребли рядом с золотыми скарабеями и цветами лотоса.

Археологи до сих пор не установили, что в Древнем Египте символизировали золотые языки. Ранее им удалось найти несколько мумий с таким атрибутом, в том числе тела мужчины, женщины и ребенка. Они жили около 2500 лет назад.

В Министерстве туризма и древностей полагают, что золотые языки должны были помогать мертвым в загробной жизни. Так, они могли быть необходимы, чтобы расположить к себе судью подземного мира Осириса. Но остается неизвестным, почему их использовали при мумификации только в единичных случаях.

Археологи отметили, что найденные мумии находятся в плохом состоянии и мало пригодны для научных исследований. Также в некрополе было найдено множество погребальных украшений, каменных ступок и керамики. Их датировали тремя разными периодами истории Древнего Египта.