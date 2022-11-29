В России разработают спутник-сервер размером 5х5 см

Хостинг-провайдер RuVDS и компания «Малые космические системы» готовы начать разработку спутника-сервера размером 5х5 сантиметров. Об этом рассказали ТАСС в компании RuVDS.
Договор между Хостинг-провайдером RuVDS и «Малыми космическими системами» уже подписан. Сообщается, что такой спутник станет первым в истории аппаратом, предоставляющим хостинг прямо на орбите.
Разработка будет сделана на платформе Tinysat компании «Малые космические системы». Основатель и генеральный директор RuVDS Никита Цаплин проинформировал, что сервер приступит к работе в следующем году. Он отметил, что вывод такого миниатюрного спутника на орбиту в 10 раз дешевле, чем запуск «кубсатов».
Аппарат планируют использоваться для хостинга сайтов. Спутник при этом может выполнять научно-образовательные задачи, может изучить работу оборудования, выполняющего роль серверного в условиях невесомости, высокой радиации и экстремальных температур.