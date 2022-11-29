В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 60.75EUR 63.30
Войти в почту
26 минут назад

В РФ разработают спутник-сервер размером чуть более спичечного коробка

Газета.Ru

Хостинг-провайдер RuVDS и компания «Малые космические системы» готовы начать разработку спутника-сервера размером 5х5 сантиметров. Об этом рассказали ТАСС в компании RuVDS.

В России разработают спутник-сервер размером 5х5 см
Фото: ФГУП «Космическая связь»ФГУП «Космическая связь»

Договор между Хостинг-провайдером RuVDS и «Малыми космическими системами» уже подписан. Сообщается, что такой спутник станет первым в истории аппаратом, предоставляющим хостинг прямо на орбите.

Разработка будет сделана на платформе Tinysat компании «Малые космические системы». Основатель и генеральный директор RuVDS Никита Цаплин проинформировал, что сервер приступит к работе в следующем году. Он отметил, что вывод такого миниатюрного спутника на орбиту в 10 раз дешевле, чем запуск «кубсатов».

Аппарат планируют использоваться для хостинга сайтов. Спутник при этом может выполнять научно-образовательные задачи, может изучить работу оборудования, выполняющего роль серверного в условиях невесомости, высокой радиации и экстремальных температур.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители