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22 минуты назад

Европейцы изменят капсулы Nespresso ради спасения планеты

Lenta.ruиещё 2

В Европе решили изменить одноразовую упаковку ради спасения планеты — Евросоюз представит новые правила для таких контейнеров. Нормативы планируют принять в среду, 30 ноября, сообщает Bloomberg.

Европейцы изменят капсулы Nespresso ради спасения планеты
Фото: UnsplashUnsplash

Правила коснутся кофейных капсул Nespresso, пластиковых бутылок для воды, а также других товаров в сферах производства продуктов питания и химических веществ. Меры призваны снизить воздействие одноразовой упаковки на окружающую среду. Европейские страны и компании будут обязаны производить такую упаковку, которая после использования подлежит переработке или разлагается естественным путем.

«Многократное использование упаковки поможет отделить экономическое развитие от использования природных ресурсов», — заявили в ЕвроЕврокомиссии и добавили, что за последние годы индустрия упаковки значительно выросла.

Такое развитие ситуации приводит к увеличению объема выбросов парниковых газов, злоупотреблению ресурсами и потере биоразнообразия.

Около 40 процентов пластика и бумаги в Европе используется для производства упаковки. Зачастую дизайн таких изделий делает невозможным их повторное использование или переработку. Теперь компании должны будут использовать как можно меньше упаковки, страны же обяжут проследить, чтобы 65 процентов всей упаковки было переработано к концу 2025 года.

В 2021 году использованные кофейные капсулы назвали самой опасной для планеты упаковкой. Из-за своей прочности капсулы разлагаются гораздо дольше других видов упаковок — они способны оставаться на поверхности Земли около 500 лет.

Наука и техника,Еврокомиссия,ЕС,
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