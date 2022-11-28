Астрономы проверили версию о посланном на Землю инопланетянами сигнале

Международная группа исследователей провела двойное телескопирование области, откуда пришел знаменитый сигнал «Wow». Обследование было проведено через 45 лет после получения «послания». Результаты опубликованы в журнале Research Notes of the American Astronomical Society.

Отмечается, что 15 августа 1977 года радиотелескоп «Большое ухо» в Университете штата Огайо (США) записал на бумажную ленту 72-секундный узкополосный сигнал. Через несколько дней запись исследовал астроном Джерри Эйман и нашел сигнал настолько необычным, что нацарапал рядом слово «ого» («Wow!» на англ.).

Сигнал на протяжении многих лет обсуждался в исследовательском сообществе, по поводу его происхождения выдвигалось большое количество версий. В частности, ученые полагали, что он является посланием от инопланетной цивилизации.

С тем, чтобы подтвердить или опровергнуть наиболее интересные из них, астрономы провели масштабный поиск в базе данных ЕКА, в которой содержатся сведения об одном миллиарде космических тел. Им удалось выяснить, что сигнал предположительно мог исходить от звезды 2MASS 19281982-2640123.

Специалисты, получив эти данные, провели двойное телескопическое исследование звезды, расположенной в созвездии Стрельца, на расстоянии 1800 световых лет от Земли.

В рамках проекта они задействовали телескоп «Грин-Бэнк» и антенную решетку Аллена. Первый аппарат исследовал звезду в течение двух получасовых периодов, решетка провела шесть наблюдений, каждое из которых длилось пять минут.