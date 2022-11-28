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1 час назад

Астрономы проверили версию об инопланетном характере сигнала «Wow»

Илья Родин

Международная группа исследователей провела двойное телескопирование области, откуда пришел знаменитый сигнал «Wow». Обследование было проведено через 45 лет после получения «послания». Результаты опубликованы в журнале Research Notes of the American Astronomical Society.

Астрономы проверили версию о посланном на Землю инопланетянами сигнале
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что 15 августа 1977 года радиотелескоп «Большое ухо» в Университете штата Огайо (США) записал на бумажную ленту 72-секундный узкополосный сигнал. Через несколько дней запись исследовал астроном Джерри Эйман и нашел сигнал настолько необычным, что нацарапал рядом слово «ого» («Wow!» на англ.).

Сигнал на протяжении многих лет обсуждался в исследовательском сообществе, по поводу его происхождения выдвигалось большое количество версий. В частности, ученые полагали, что он является посланием от инопланетной цивилизации.

С тем, чтобы подтвердить или опровергнуть наиболее интересные из них, астрономы провели масштабный поиск в базе данных ЕКА, в которой содержатся сведения об одном миллиарде космических тел. Им удалось выяснить, что сигнал предположительно мог исходить от звезды 2MASS 19281982-2640123.

Специалисты, получив эти данные, провели двойное телескопическое исследование звезды, расположенной в созвездии Стрельца, на расстоянии 1800 световых лет от Земли.

В рамках проекта они задействовали телескоп «Грин-Бэнк» и антенную решетку Аллена. Первый аппарат исследовал звезду в течение двух получасовых периодов, решетка провела шесть наблюдений, каждое из которых длилось пять минут.

Во время изучения какие-либо новые сигналы не были зафиксированы, резюмировали астрономы. Они добавили, что метод в целом оправдал их ожидания. Он будет применяться и в дальнейшем.

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