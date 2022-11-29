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1 час назад

Nvidia планирует прекратить производство четырех моделей видеокарт

runews24.ruиещё 2

По данным китайского информационного агентства ITHome, американский производитель графических процессоров Nvidia планирует прекратить производство видеокарт моделей GTX 1660 и GTX 1660 Super, RTX 2060 и RTX 2060 Super.

Nvidia прекратит производство четырех моделей видеокарт
Фото: ТАССТАСС

Указанные модели Nvidia выпустила в 2019-м с разницей всего в несколько месяцев. Однако каждая из четырех видеокарт стала популярной у геймеров.

В агентстве отметили, что в настоящее время продаются только GTX 1650 и 1630. Рынок, который освободился от карт среднего уровня, будет полностью занят серией RTX 30, считают китайские журналисты.

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