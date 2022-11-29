Nvidia прекратит производство четырех моделей видеокарт

По данным китайского информационного агентства ITHome, американский производитель графических процессоров Nvidia планирует прекратить производство видеокарт моделей GTX 1660 и GTX 1660 Super, RTX 2060 и RTX 2060 Super.

Фото: ТАСС ТАСС

Указанные модели Nvidia выпустила в 2019-м с разницей всего в несколько месяцев. Однако каждая из четырех видеокарт стала популярной у геймеров.