Популярные смартфоны Xiaomi признали устаревшими

Компания Xiaomi поместила в список устаревших смартфонов (EOS) несколько популярных на рынке устройств. Об этом сообщается в блоге Xiaomiui.

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Китайская компания признала устаревшими модели Xiaomi Mi Note 10, Mi Note 10 Pro и Redmi Note 8 Pro. Все перечисленные аппараты были представлены в 2019 году, девайсы получали обновления системы в течение трех лет.

Авторы блога Xiaomiui отметили, что признание устройств устаревшими может расстроить владельцев аппаратов — гаджеты больше не будут получать апдейты. Отдельно специалисты отметили Redmi Note 8 Pro, который получил процессор MediaTek Helio G90T: «Это была одна из лучших моделей среднего класса своего времени». Также авторы напомнили, что признанный устаревшим Xiaomi Mi Note 10 Pro оказался первым смартфоном с камерой разрешением 108 мегапикселей.

Признание телефонов устаревшими означает, что смартфоны перестанут получать обновления системы и апдейты безопасности. «Если у вас есть устройство Xiaomi, включенное в список Xiaomi EOS, мы рекомендуем перейти на более новую модель», — посоветовали журналисты.