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1 час назад

В "Одноклассниках" авторы смогут зарабатывать на своем контенте

Газета.Ru

Социальная сеть "Одноклассники" представила новую программу монетизации, где авторы могут заработать на своем контенте разного формата. Теперь появляется возможность влиять самостоятельно на доход, увеличивая количество просмотров своих публикаций. Соответственно, чем активнее автор и его аудитория — тем больше денег можно заработать. Сумма растет пропорционально показам в ленте пользователей — публикаций с фото, видео, лонгридами и другими типами контента.

В "Одноклассниках" авторы смогут зарабатывать на своем контенте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Одноклассники" будут делиться частью своей выручки от рекламы, которая размещается в ленте через рекламные платформы VK Реклама и myTarget. Администраторы получат доход от рекламы, с которой пользователь взаимодействовал при просмотре контента их группы.

"В этом году мы начали активно работать с авторами контента: в ОК появилась команда по работе с блогерами и сообществами, мы запустили новый контентный сервис "Увлечения" и алгоритм "Молния", который дает стартовую аудиторию новым авторам. Следующий шаг — обеспечить авторов прозрачными возможностями для заработка в соцсети на своем контенте и тем самым дать новые возможности для работы над качеством контента. Благодаря невысокому порогу входа в 1000 подписчиков новая программа монетизации поможет как начинающим авторам на платформе, так и опытным администраторам групп в ОК", — комментирует Сергей Томилов, директор по стратегическим коммуникациям ОК.

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