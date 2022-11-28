В "Одноклассниках" авторы смогут зарабатывать на своем контенте

"В этом году мы начали активно работать с авторами контента: в ОК появилась команда по работе с блогерами и сообществами, мы запустили новый контентный сервис "Увлечения" и алгоритм "Молния", который дает стартовую аудиторию новым авторам. Следующий шаг — обеспечить авторов прозрачными возможностями для заработка в соцсети на своем контенте и тем самым дать новые возможности для работы над качеством контента. Благодаря невысокому порогу входа в 1000 подписчиков новая программа монетизации поможет как начинающим авторам на платформе, так и опытным администраторам групп в ОК", — комментирует Сергей Томилов, директор по стратегическим коммуникациям ОК.