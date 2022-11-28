«Яндекс Go» нашел новый способ снизить цены на такси

Пресс-служба агрегатора такси «Яндекс Go» объявила о запуске нового сервиса, который дает возможность совершать совместные поездки на такси, если маршруты жителей города похожи. Пока опцию запустили в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.
Стоимость таких поездок будет меньше. Отмечается, что выгоду будет извлекать и водитель, поскольку он в таком случае будет выполнять два заказа одновременно. Следовательно, он заработает больше денег, чем обычно.
Подбор попутчика осуществляется самим приложением - алгоритм находит попутчика с наиболее подходящим маршрутом. Максимальное число попутчиков – два человека.
При этом, как отмечается, в тарифе «Эконом» такая возможность может появиться в том случае, если число желающих уехать на такси значительно больше, чем свободных автомобилей.
Функция уже начала работать у ряда пользователей с 14:00. У остальных она также появится в скором времени, подчеркнули в пресс-службе сервиса.
Ранее портал Auto.ru обратил внимание на то, что в приложении такси «Яндекс GO» теперь можно сделать свою поездку дешевле. Теперь сервис предлагает точку высадки из такси, которая заменяет ту, что указал пассажир. За счет этого поездка займет меньше времени и упадет в цене.