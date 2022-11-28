«Яндекс Go» нашел новый способ снизить цены на такси

Пресс-служба агрегатора такси «Яндекс Go» объявила о запуске нового сервиса, который дает возможность совершать совместные поездки на такси, если маршруты жителей города похожи. Пока опцию запустили в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.

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Стоимость таких поездок будет меньше. Отмечается, что выгоду будет извлекать и водитель, поскольку он в таком случае будет выполнять два заказа одновременно. Следовательно, он заработает больше денег, чем обычно.

Подбор попутчика осуществляется самим приложением - алгоритм находит попутчика с наиболее подходящим маршрутом. Максимальное число попутчиков – два человека.

При этом, как отмечается, в тарифе «Эконом» такая возможность может появиться в том случае, если число желающих уехать на такси значительно больше, чем свободных автомобилей.

Функция уже начала работать у ряда пользователей с 14:00. У остальных она также появится в скором времени, подчеркнули в пресс-службе сервиса.