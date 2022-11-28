Астрономы описали «идеальную» планету для жизни

Исследователи из Потсдамского института изучения климатических изменений из Германии выяснили, какой должна быть планета, чтобы на ней мог жить человек. Об этом пишет Naked science.

Проводя поиски экзопланет, потенциально пригодных для жизни, ученые ориентируются на параметры Земли. Так, планеты должны быть на определенном расстоянии от звезды, это гарантирует возможность присутствия там жидкой воды. Однако выяснилось, что не всегда наличие морей говорит о том, что планета может стать будущей колонией.

Немецкие исследователи проанализировали соотношение тектоники Земли и ее обитаемости. Например, процессы эрозии на суше служат источником питательных веществ для обитателей континентальных шельфов. Это означает понижение количества углерода на суше.

Земля состоит примерно на 29% из суши и на 71% из воды. Как выяснили ученые, если бы суши на Земле было больше, то климат был бы более холодным и сухим, это в свою очередь, сыграло бы роль на росте растений и замедлило бы формирование кислородной атмосферы. При этом если бы на нашей планете было бы больше воды, шельфовым морям не хватало бы питательных веществ, это сказалось бы на формировании полноценной биосферы.