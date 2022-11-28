Самая мощная ракета NASA уступит первенство Starship SpaceX

Ракета Space Launch System (SLS) является самой мощной ракетой NASA. Она превосходит по мощности даже ракеты Saturn V, использовавшиеся во время миссий «Аполлон» 50 лет назад.

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SLS, использующая комбинацию двух твердотопливных ракетных ускорителей с основной ступенью, состоящей из четырех перепрофилированных двигателей RS-25 из программы «Спейс Шаттл», произвела тягу в 8,8 миллиона фунтов, чтобы поднять космический корабль «Орион».

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НАСА рекламирует SLS как единственную ракету, способную перевозить как экипаж, так и груз для своих целей в дальнем космосе.

Однако разрабатываемый Илоном Маском Starship с ракетой-носителем Super Heavy в ближайшем будущем сможет не только получить звание самой мощной ракеты для вывода на орбиту, но и будет рассматриваться в качестве альтернативы для запуска грузов и экипажа.

Используя 33 новых двигателя Raptor 2 от SpaceX, Super Heavy будет производить 17 миллионов фунтов тяги при старте, что почти вдвое больше, чем у SLS.

Сам Starship оснащен шестью двигателями Raptor 2 и будет способен вывести на низкую околоземную орбиту более 990 000 килограмм экипажа и груза, что превышает текущую мощность SLS.

Starship и Super Heavy готовятся к своему первому испытательному полету на орбиту с базы SpaceX в Бока-Чика, штат Техас. Илон Маск опубликовал сообщение о том, что попытка запуска может быть предпринята до конца этого года.

Starship и Super Heavy вместе достигают 120 метров в высоту. SpaceX заявила, что предпочитает проводить испытательные полеты Starship в Техасе, но также строит пусковые установки в Космическом центре Кеннеди, где она запускает свои ракеты Falcon 9 и Falcon Heavy.

Первый запуск будет произведен из Техаса. Starship отделится от ракеты-носителя Super Heavy, которая совершит посадку на платформу SpaceX в 30 километрах от берега в Мексиканском заливе. Starship выйдет на орбиту и, совершив как минимум 1 виток вокруг Земли, приводнится в Тихом океане. Неясно, сколько тестовых запусков будет проведено из Техаса, прежде чем начнутся операции во Флориде.