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16 минут назад

The Telegraph: Археологи доказали, что таксы раньше участвовали в гладиаторских боях

FBM.ru

Английские археологи из Ливерпульского университета впервые обнаружили останки маленьких собак, которые очень похожи на такс, во время своих раскопок в Колизее, передает The Telegraph.

Доказано участие такс в гладиаторских боях
Фото: FBM.ruFBM.ru

Группа ученых с января 2021 года исследуют остатки в канализационной системе древнего амфитеатра. Археологи уже обнаружили там остатки еды зрителей, посещавших Колизей примерно 2 000 лет назад. Но помимо этого им удалось отыскать и останки костей животных, которые принимали участие в боях.

По словам археологов, размер найденных собак был менее 30 см в высоту, а тело было вытянутым. По предположениям экспертов, эти животные выполняли акробатические трюки либо участвовали в инсценировках охоты.

«Возможно, свора таких собак часто выступала против медведей или других крупных животных. Мы не знаем наверняка, можно сказать лишь то, что найденные останки принадлежат предкам современных такс», – говорят ученые.

Известно, что современная порода такс появилась в начале XVIII века на территории Германии. Данную породу выводили для того, чтобы собаки могли без проблем спускаться в норы, а также охотиться на барсуков.

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