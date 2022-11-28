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22 минуты назад

Как отказ от комплектных зарядок в iPhone сэкономил Apple 110 млн долларов

Ferra.ru

Отказ Apple от комплектации новых iPhone зарядными блоками вызвал не только возмущение пользователей, но и стал заразительным примером для конкурентов.

Сколько сэкономила Apple после отказа от комплектных зарядок
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Сама компания объясняла такое решение заботой об окружающей среде — якобы, отказавшись от устаревшей практики, корпорация смогла наносить меньше время природе. И оказалось, что в этом утверждении есть смысл.

YouTube-блогеры с канала Droider подсчитали, что габариты упаковки для iPhone резко уменьшились после удаления из неё зарядного устройства. Это привело к тому, что только в 2021 году Apple компания смогла совершить на 500 перевозочных авиарейсов меньше.

В свою очередь, так как при перевозке товара авиатранспортом тратится большое количество углеводородов, то польза для экологии очевидна.

Более того, таким образом яблочная корпорация смогла не только позаботиться о природе, но и сэкономить достаточно крупную сумму — 110 млн долларов.

Наука и техника,Apple,
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