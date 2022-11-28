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56 минут назад

В США назвали ошеломляющим прогресс Китая в космосе

Китай достиг ошеломляюще быстрого прогресса в развитии военно-космических технологий, заявила генерал-лейтенант Космических сил США Нина Арманьо. Ее слова передает Reuters.

В США назвали ошеломляющим прогресс Китая в космосе
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам американского генерала, Пекин, исторически отстающий в космической гонке от Москвы и Вашингтона, добился значительных успехов в спутниковой связи и в конструировании многоразовых космических кораблей, которые могут использоваться в военно-космических программах.

«Я думаю, что они абсолютно точно могут нагнать и обогнать нас», — добавила Арманьо.

Она также отметила, что в данный момент Китай разрабатывает экспериментальные технологии по добыче природных ресурсов на астероидах и малых планетах. Reuters в связи с этим указывает на заявление главного конструктора китайской лунной программы Е Пэйцзяня, сравнившего Луну и Марс со спорными островами в Южно-Китайском море, на которые претендует Пекин.

«Китай — единственная страна, которая намерена изменить международный порядок и которая все больше набирает дипломатическое влияние, а также экономическую, военную и технологическую мощь для достижения этой цели», — заключила Арманьо.

В августе Центральное телевидение Китая сообщило, что Пекин произвел успешный запуск ракеты с экспериментальным многоразовым космическим аппаратом.

В июле 2021 года агентство «Синьхуа» сообщило, что китайский многоразовый суборбитальный корабль совершил свой первый полет. Аппарат успешно приземлился на аэродроме Алашань-Юци.

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