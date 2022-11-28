Обнаружено новое свойство генетического редактора CRISPR

Ученые из Университетской клиники Бонна (UKB) обнаружили новое свойство генетического редактора CRISPR. Оказывается, он способен не только ликвидировать вирусные частицы ДНК внутри бактерий, но и вырабатывать сигнальные молекулы, ответственные за активацию защиты клеток. Выводы работы описаны в статье, опубликованной в журнале Nature.

Фото: Sigrid Gombert / imagebroker.com / Globallookpress.com Sigrid Gombert / imagebroker.com / Globallookpress.com

Система CRISPR/Cas представляет собой защитный механизм бактерий от вирусов. При выявлении следов патогена в геноме микроба система вырезает участки вируса или запускает процесс самоуничтожения бактерии. На основе этой системы исследователи создали генетические редакторы, которые позволяют человечеству вносить свои оптимальные правки в ДНК различных организмов.

Однако теперь ученые заметили, что в естественной среде CRISPR/Cas используется не только для распознавания и устранения вирусов, но и для выработки и передачи внутриклеточных сигналов. В процессе исследования специалисты провели анализ взаимодействия клеточных белков с геномным редактором.