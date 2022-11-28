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41 минуту назад

В «Яндексе» запустили новую версию поиска Y2

РИАМОиещё 2

Поисковая система «Яндекс» запустила в работу версию поиска «Y2». Сюда включили поиск видео с закадровым переводом, поиск объектов и поиск для программистов, сообщает ТАСС.

В «Яндексе» запустили новую версию поиска Y2
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также в новой версии есть детские аккаунты и большие темы. Главная страница поисковой системы фокусируется непосредственно на поиске. При помощи новой версии «Яндекса» пользователи смогут в онлайн-формате выбрать врача, курс или товар. Поиск находит информацию об объекте, аккумулирует ее и показывает в поисковой выдаче.

«Информация будет представлена в структурированном, удобном для просмотра виде. Так, по запросу, например, «веб-разработка курсы», «Яндекс» покажет список учебных программ с ценой, сроком обучения и отзывами слушателей». – сообщили в «Яндексе»,

Пользователи могут переводить видео автоматически с с английского, немецкого, французского, итальянского и испанского языков. Перевод доступен в приложении «Яндекс» и в «Браузере».Также новая версия поиска обладает нейросетью-трансформером CS YATI.

Наука и техника,Яндекс,
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