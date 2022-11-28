В «Яндексе» запустили новую версию поиска Y2

Поисковая система «Яндекс» запустила в работу версию поиска «Y2». Сюда включили поиск видео с закадровым переводом, поиск объектов и поиск для программистов, сообщает ТАСС.

Также в новой версии есть детские аккаунты и большие темы. Главная страница поисковой системы фокусируется непосредственно на поиске. При помощи новой версии «Яндекса» пользователи смогут в онлайн-формате выбрать врача, курс или товар. Поиск находит информацию об объекте, аккумулирует ее и показывает в поисковой выдаче.