Работу Большого адронного коллайдера остановили

Работу Большого адронного коллайдера (БАК) решили остановить 28 ноября - на две недели раньше срока - ради экономии энергии. Об этом сообщает Badische Zeitung.
Кроме того, в 2023 году время работы коллайдера планируют урезать на 20 процентов.
Изначально Европейская организация ядерных исследований (ЦЕРН) планировала отправить коллайдер, расположенный в районе франко-швейцарской границы неподалеку от Женевы, на каникулы в середине декабря.
Однако французский поставщик электроэнергии EDF попросил сократить время работы БАК. Это должно значительно разгрузить систему: за полный год работы коллайдер потребляет столько электроэнергии, сколько город с населением в 300 тысяч человек.
Во время работы в БАК происходит около двух миллиардов столкновений между протонами. Для экспериментов необходимо поддерживать температуру в минус 271 градус.
Если цены на электроэнергию останутся высокими в долгосрочной перспективе, ЦЕРН придется сократить программу по физике или растянуть ее, заявил Йоахим Мних из центра физики элементарных частиц DESY.
Некоторые способы сократить потребление энергии без ущерба работе коллайдера в ЦЕРН уже нашли - с конца 2023 года здания ЦЕРН будут снабжаться отработанным теплом нового дата-центра. В кампусе лаборатории по возможности будут отключать уличное освещение в ночное время, а отопление будет использоваться на одну неделю меньше.