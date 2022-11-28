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31 минуту назад

Большой адронный коллайдер остановили ради экономии энергии

Мария Иванова

Работу Большого адронного коллайдера (БАК) решили остановить 28 ноября - на две недели раньше срока - ради экономии энергии. Об этом сообщает Badische Zeitung.

Работу Большого адронного коллайдера остановили
Фото: EPA/ТАССEPA/ТАСС

Кроме того, в 2023 году время работы коллайдера планируют урезать на 20 процентов.

Изначально Европейская организация ядерных исследований (ЦЕРН) планировала отправить коллайдер, расположенный в районе франко-швейцарской границы неподалеку от Женевы, на каникулы в середине декабря.

Однако французский поставщик электроэнергии EDF попросил сократить время работы БАК. Это должно значительно разгрузить систему: за полный год работы коллайдер потребляет столько электроэнергии, сколько город с населением в 300 тысяч человек.

Во время работы в БАК происходит около двух миллиардов столкновений между протонами. Для экспериментов необходимо поддерживать температуру в минус 271 градус.

Если цены на электроэнергию останутся высокими в долгосрочной перспективе, ЦЕРН придется сократить программу по физике или растянуть ее, заявил Йоахим Мних из центра физики элементарных частиц DESY.

Некоторые способы сократить потребление энергии без ущерба работе коллайдера в ЦЕРН уже нашли - с конца 2023 года здания ЦЕРН будут снабжаться отработанным теплом нового дата-центра. В кампусе лаборатории по возможности будут отключать уличное освещение в ночное время, а отопление будет использоваться на одну неделю меньше.

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