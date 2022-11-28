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31 минуту назад

Стало известно о новой возможности для пользователей WhatsApp

Lenta.ruиещё 1

Пользователям мессенджера WhatsApp будет доступна новая возможность, связанная со статусами. Об этом стало известно специалистам портала WABetaInfo.

Стало известно о новой возможности для пользователей WhatsApp
Фото:  Unsplash Unsplash

По данным ресурса, WhatsApp позволит публиковать в статусах голосовые сообщения. Пользователи смогут публиковать голосые заметки до 30 секунд, а также выбрать в настройках конфиденциальности контакты, которым будет отображаться соответствующий статус.

Отмечается, что функция находится на стадии разработки для устройств на базе iOS и Android.

Ранее пользователям WhatsApp стала доступна функция создания опросов в чатах. Юзеры получили возможность создавать опросы и в групповых, и в личных чатах. Чтобы воспользоваться новой опцией, нужно выбрать в беседе кнопку вложений, а затем найти в открывшемся меню «Опрос».

Перед этим сообщалось о том, что WhatsApp решил упростить отправку сообщения самому себе. Чат с собственным номером телефона стал доступен в списке контактов в мессенджере.

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