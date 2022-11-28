Археологи доказали участие такс в гладиаторских боях

Археологи из Ливерпульского университета впервые обнаружили останки маленьких собак, похожих на такс, во время раскопок в Колизее. Об этом сообщает The Telegraph.

Фото: Alessandra Tarantino/Reuters Alessandra Tarantino/Reuters

С января 2021 года ученые исследуют остатки канализационной системы древнего амфитеатра. В ходе работы археологи нашли остатки еды зрителей, которые посетили Колизей около 2 тыс. лет назад, а также кости участвовавших в боях животных.

В частности исследователи нашли кости собак. Животные были менее 30 см в высоту и имели вытянутое тело. Предполагается, что они выполняли акробатические трюки или участвовали в инсценировках охоты.

"Возможно, свора таких собак часто выступала против медведей или других крупных животных. Мы не знаем наверняка, можно сказать лишь то, что найденные останки принадлежат предкам современных такс", – отметили ученые.