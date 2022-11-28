Модель SSJ-New с российскими двигателями испытали

«Это важный этап на пути к летным испытаниям самолета SSJ-New, которые мы рассчитываем начать уже в следующем году. Высокие аэродинамические свойства SSJ-New с российским двигателем подтверждены, и после испытаний опытного образца двигателя на летающей лаборатории Ил-76 мы готовы будем совместно с коллегами из ОДК начать работы по интеграции новой силовой установки на самолет», — сказал заместитель генерального директора ОбъеОбъединенной авиастроительной корпорации по гражданской авиации — генеральный директор корпкорпорации «Иркут» АндрАндрей Богинский.