Работу Большого адронного коллайдера остановили

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) решила остановить работу Большого адронного коллайдера (БАК) за две недели до запланированной даты, чтобы сэкономить энергию, передает РИА «Новости».

Фото: EPA/ТАСС EPA/ТАСС

Как отмечается, в понедельник началось техническое отключение устройства на конец 2022 года. При этом в следующем году эксплуатацию ускорительного комплекса сократят на 20%. ЦЕРН – крупнейшая в мире лаборатория физики высоких энергий.

Большой адронный коллайдер создан Европейской организацией ядерных исследований при участии физиков из многих государств мира, в том числе из России. Он находится на границе Швейцарии и Франции.

БАК позволил сделать одно из главных открытий современной физики – было доказано существование бозона Хиггса. Так называется элементарная частица, которая отвечает за существование массы у других частиц.