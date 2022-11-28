Как сэкономить место в памяти смартфона

Одним из способов сэкономить место в памяти смартфона может стать правильный выбор формата изображений и видеофайлов. Об этом напомнил эксперт по телекоммуникациям Григорий Лысенко.

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Он подчеркнул, что большую часть хранилища в телефоне занимают приложения, а также фотографии и фильмы. Чем выше разрешение снимка и качество фотографий, тем больше их объем и тем больше места они занимают. «Если вы скачиваете фильмы на смартфон, разрешения 720p вам будет вполне достаточно», — уточнил специалист.

Он также рекомендовал периодически очищать кэш в приложениях и браузерах, убирать ненужные фотографии, видео. Однако с системными файлами и приложениями стоит быть осторожнее. При их перемещении или удалении работоспособность смартфона может быть нарушена, подчеркнул Лысенко.

«В настройках также можно включить функцию удаления дубликатов — если файлы переместились в облако, они будут удалены с телефона, и это освободит место в хранилище. Можно использовать программы-клинеры — это автоматические средства очистки памяти электронных устройств, которые определяют ненужные или неиспользуемые файлы»,- цитирует его радио Sputnik. Сэкономить место на устройстве поможет и карта памяти или облачное хранилище, заключил эксперт.