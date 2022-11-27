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1 час назад

Ученые назвали психологические особенности зависимых от смартфонов

Газета.Ru

Активное использование смартфона связано с плохим самоконтролем и низким уровнем психологического благополучия, выяснили итальянские специалисты из Мессинского университета. Результаты были опубликованы в журнале International Journal of Environmental Research and Public Health.

Названы психологические особенности зависимых от смартфонов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Исследователи отобрали 111 добровольцев 18-65 лет. Сначала ученые с помощью специальных опросников выяснили, насколько активно участники пользуются смартфонами. Затем попросили ограничить использование до часа в день на протяжении трех дней. После этого разрешили пользоваться смартфонами в привычном режиме на протяжении семи дней.

В начале и в конце эксперимента ученые оценили рабочую память, внимание, скорость слуховой и зрительной реакции и другие параметры участников. Как оказалось, более активные пользователи имели худшие показатели и до эксперимента, и после. Кроме того, они оказались не в состоянии соблюдать ограничения и пользовались смартфонами больше положенного.

Также у них наблюдался наиболее низкий уровень психологического благополучия и наиболее высокая склонность к прокрастинации.

Люди, зависимые от смартфонов, имеют меньший самоконтроль, отметили авторы работы. Это может отрицательно сказываться на повседневной жизни, мешая выполнять те или иные задачи. Кроме того, низкий уровень психологического благополучия может в дальнейшем спровоцировать расстройства психики. Часть участников покинула исследование, когда стало известно, что пользование смартфоном придется ограничить. Поэтому ученые полагают, что люди с наибольшим уровнем зависимости могли не попасть в окончательную выборку. В будущем они планируют сосредоточиться именно на таких людях.

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