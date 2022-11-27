Названы психологические особенности зависимых от смартфонов

Активное использование смартфона связано с плохим самоконтролем и низким уровнем психологического благополучия, выяснили итальянские специалисты из Мессинского университета. Результаты были опубликованы в журнале International Journal of Environmental Research and Public Health.

Исследователи отобрали 111 добровольцев 18-65 лет. Сначала ученые с помощью специальных опросников выяснили, насколько активно участники пользуются смартфонами. Затем попросили ограничить использование до часа в день на протяжении трех дней. После этого разрешили пользоваться смартфонами в привычном режиме на протяжении семи дней.

В начале и в конце эксперимента ученые оценили рабочую память, внимание, скорость слуховой и зрительной реакции и другие параметры участников. Как оказалось, более активные пользователи имели худшие показатели и до эксперимента, и после. Кроме того, они оказались не в состоянии соблюдать ограничения и пользовались смартфонами больше положенного.

Также у них наблюдался наиболее низкий уровень психологического благополучия и наиболее высокая склонность к прокрастинации.