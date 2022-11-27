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27 минут назад

Самый доступный iPhone 14 подешевел

Lenta.ru

Стартовый смартфон серии iPhone 14 рекордно подешевел в России. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Самый доступный iPhone 14 подешевел
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно каталогу медиа, самый доступный iPhone 14 оказался доступен на российском рынке за 60 тысяч рублей. В начале продажи телефон с накопителем на 128 гигабайт оценивали в 85 тысяч рублей. Таким образом стоимость девайса снизилась более чем на 20 тысяч рублей.

«Новинка подойдет любителям классической "челки" и компактных размеров. Смартфон получил яркий 6,1-дюймовый дисплей, улучшенный чип Apple A15 Bionic и две диагонально расположенные камеры», — отметили авторы. Также телефон имеет аккумулятор емкостью 3279 миллиампер-часов, поддержку записи 4К-видео, функцию обнаружения ДТП и спутниковой связи, iOS 16.

Кроме того, журналисты обратили внимание, что стоимость iPhone 13 снизилась до 50 тысяч рублей. Аппарат был представлен осенью 2021 года.

В начале ноября стало известно, что стоимость iPhone 14 Pro Max снизилась до рекордной отметки на российском рынке. Аппарат подешевел более чем на 25 процентов — до 86 тысяч рублей.

Наука и техника,Mail.ru Group,
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