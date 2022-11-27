Польша считает Россию врагом из-за событий XX века. Такое мнение высказал обозреватель Марко Лакич в совей статье для сербской газеты «Политика».
«Всем известно, что поляки, мягко говоря, недолюбливают русских. <…> Подобное отношение к России обусловлено историческими причинами и событиями многовековой давности. Однако происходившее в ХХ веке особенно прочно укоренило в сознании поляков мысль о том, что русские — исконный враг», — пишет газета «Политика».
После начала спецоперации на Украине, которую объявила Россия 24 февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал русофобию очевидностью. Кроме того, руководство страны предложило «отменить» российскую культуру и убрать ее из публичного пространства, передает «Лента.ru».
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