Польша считает Россию врагом из-за событий XX века

«Всем известно, что поляки, мягко говоря, недолюбливают русских. <…> Подобное отношение к России обусловлено историческими причинами и событиями многовековой давности. Однако происходившее в ХХ веке особенно прочно укоренило в сознании поляков мысль о том, что русские — исконный враг», — пишет газета «Политика».