В Японии будут вырабатывать электроэнергию из снега

В японском городе Аомори собираются начать эксперимент по получению электроэнергии из снега в декабре 2022 года.

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Технологию получения энергии разработал Токийский университет электрокоммуникаций, а производство эксперимента начнется вместе с компанией Forte.

Получение энергии осуществляется из собранного на улицах снега, который обычно отправляется в снегоплавильни. Его загрузят в бассейн с трубками с хладагентом. Разница температур хладагента между частью охлаждаемой снегом установки и нагреваемой солнцем возникнет конвекционный поток хладагента. Этот поток и будет вращать турбину, вырабатывая электричество.

Разработчики метода ожидают, что эффективность такого способа будет выше, чем у солнечных батарей. А в будущем, при использовании вместо солнца горячих источников, разница температур будет выше, а выработка энергии возрастет.