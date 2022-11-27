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53 минуты назад

Разработана преобразующая снег в электричество технология

Lenta.ruиещё 1

В Японии будут вырабатывать электроэнергию из снега
Фото: соцсетисоцсети

Международная команда ученых, включая сотрудников Токийского университета электросвязи и компании Forte, разработала технологию, преобразующую снег в электричество. Об этом сообщает издание Nikkei Asia.

Как уточняется, тестирование разработки начнется в декабре 2022 года и продлится до марта 2023 года. Испытания будут включать в себя сброс снега, убранного городской техникой, в бассейн, расположенный в закрытой школе.

Механизм работы технологии заключается в использовании разницы температур между снегом и воздухом. Теплопередающие датчики помещаются в снег, который является источник холода, а окружающий его воздух тем временем будет подогреваться солнцем. Этот контраст создает конвекционный ток в охлаждающей жидкости внутри турбины, который ее и вращает, а она, в свою очередь, производит электричество.

По словам авторов работы, этот процесс может производить электроэнергию так же эффективно, как и солнечная энергия.

В июле 2022 года финские специалисты представили проект батареи, работающей на песке. Такие аккумуляторы применяют песок для хранения энергии, полученной от возобновляемых источников энергии.

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