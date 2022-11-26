Новые опубликованные документы подтверждают попытки американцев установить контроль над патогенами в украинских лабораториях. Об этом в субботу, 26 ноября рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

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По его словам, Пентагон недавно опубликовал документы о финансировании военных биологических проектов. При этом в отчетах отредактированы десятки страниц, полностью удалена информация о подрядных организациях, а также «о результатах исследовательской деятельности, полученных на территории Украины».

«Опубликованные документы в очередной раз подтверждают сотрудничество Киева и Вашингтона, а также попытки установления контроля над патогенами в украинских лабораториях путем внедрения системы ПАКС, элементы которой передавались Украине под маркировкой «собственность правительства США», - сказал Кириллов.

По его словам, это соответствует материалам, имеющимся в распоряжении Минобороны РФ: регистрационной карте проекта и контрактной документации, утвержденной министерством экономики Украины.

Система ПАКС позволяет Пентагону контролировать в режиме реального времени местонахождение и использование особо опасных патогенов в лабораториях по всему миру. Также американцы могут получать доступ к результатам экспериментов, «неоднозначных с этической и правовой точки зрения».

Примером подобных исследований являются проводимые в США работы по усилению патогенных свойств возбудителя COVID-19. В октябре в Бостонском университете был создан искусственный возбудитель ковида на основе штамма омикрон и исходного «уханьского» варианта.

Данный модифицированный вирус вызывал гибель 80% подопытных животных от тяжелых поражений легких. Проверка защитных свойств антител показала 11-кратное снижение их способности обезвреживать новый патоген и неэффективность существующих вакцин.