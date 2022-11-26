Исследователи рассказали, как объятия с собаками влияют на человеческий мозг

Исследователи изучили неврологические изменения, возникающие у людей при взаимодействии с собаками. Оказалось, что объятия с ними повышают активность мозга в префронтальной области.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

В исследовании участвовал 21 человек. Все участники были старше 18 лет и не имели аллергии на собак и не боялись их. Они взаимодействовали то с настоящими животными, то с игрушками. Для исследования взяли джек-рассел-терьера, золотистого ретривера и голдендудля.