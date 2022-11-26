Xiaomi 13 Pro получит впечатляющую производительность

Xiaomi готовится к запуску серии смартфонов Xiaomi 13. В сеть уже утекли почти все подробности о будущих флагманах, теперь же ещё появились результаты тестов в Geekbench для модели Xiaomi 13 Pro.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Xiaomi 13 Pro под номером модели 2210132C оснащён восьмиъядерным процессором. Результаты у смартфона хорошие. По одноядерной производительности он набрал 1504 балла, а по многоядерной — 5342 балла. Становится ясно, что в качестве процессора выступает Snapdragon 8 Gen 2.