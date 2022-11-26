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1 час назад

Борисов пообещал коренную перестройку «Роскосмоса»

Lenta.ru

Без коренной перестройки ракетно-космической отрасли Россия к 2030 году уступит лидерство в спутникостроении США, Европе, Китаю и Индии, заявил генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов в ходе встречи со сборной госкорпорации, участвовавшей в международном чемпионате высокотехнологичных профессий «Хайтек-2022». Об этом сообщает ТАСС.

Борисов пообещал коренную перестройку «Роскосмоса»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам руководителя, ежегодно в России собирается 15 спутников. Борисов пообещал, что этот показатель можно увеличить до 40-42. По мнению главы госкорпорации, для этого нужно, в частности, унифицировать технические решения в области спутникостроения.

«Принято решение создать единую цифровую платформу для стартапов и поддерживать лучшие из них», — сообщает госкорпорация.

В ноябре Борисов заявил, что «Роскосмос» планирует собирать по спутнику в день.

В октябре на конференции Satcomrus-2022 генеральный директор компании «Космическая связь» Алексей Волин рассказал, что предприятия российской ракетно-космической отрасли начали производство полностью отечественного спутника связи.

Наука и техника,Юрий Борисов,Алексей Волин,ФГУП "Космическая связь",Роскосмос,
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