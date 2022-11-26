В Роскосмосе создадут цифровую платформу для поддержки стартапов

"Идея окончательно сформировалась во время встречи генерального директора госкорпорации Юрия Борисова со сборной Роскосмоса, которая недавно привезла 44 медали и главный приз за лучшее достижение от Фонда развития промышленности с международного чемпионата высокотехнологичных профессий "Хайтек-2022". В госкорпорации уже обсуждалась идея создать банк прорывных проектов, признался Борисов. Принято решение создать единую цифровую платформу для стартапов и поддерживать лучшие из них", - говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте Роскосмоса.