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1 час назад

В Роскосмосе создадут цифровую платформу для поддержки стартапов

ТАСС

Роскосмос создаст цифровую платформу поддержки стартапов. Такое решение принято на встрече гендиректора госкорпорации Юрия Борисова со сборной Роскосмоса, включающую 200 участников и экспертов из 13 предприятий ракетно-космической отрасли.

В Роскосмосе создадут цифровую платформу для поддержки стартапов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Идея окончательно сформировалась во время встречи генерального директора госкорпорации Юрия Борисова со сборной Роскосмоса, которая недавно привезла 44 медали и главный приз за лучшее достижение от Фонда развития промышленности с международного чемпионата высокотехнологичных профессий "Хайтек-2022". В госкорпорации уже обсуждалась идея создать банк прорывных проектов, признался Борисов. Принято решение создать единую цифровую платформу для стартапов и поддерживать лучшие из них", - говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте Роскосмоса.

Борисов во время встречи добавил, что без коренной перестройки отрасли Россия к 2030 году уступит лидерство США, Европе, Китаю и Индии. Сейчас в год собирается 15 спутников, теоретически это количество можно увеличить до 40-42, если перейти к серийному производству от стапельной сборки.

"Для этого нужно "перестать плодить зоопарк космических аппаратов", унифицировать лучшие технические решения и служебные системы спутников, стандартизировать протоколы и интерфейсы информационного обмена", - говорится в сообщении.

В Роскосмосе подчеркнули, что к 2026 году предстоит обеспечить научную, технологическую и производственную готовность основных предприятий, выстроить новую логистику и подготовить кадры.

Наука и техника,Юрий Борисов,Роскосмос,Фонд развития промышленности,
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