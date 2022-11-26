Ученые обнаружили ранее неизвестное масштабное вымирание на Земле

Ученые нашли подтверждение, которое опровергает мнение о том, что сейчас на нашей планете идет процесс шестого массового вымирания. Как удалось выяснить, порядка полумиллиарда лет назад планета Земля уже перенесла еще один период крупного вымирания живых существ, о котором ранее не знали исследователи. Об этом пишет Involta Technologies, ссылаясь на публикации в PNAS.

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Ранее было установлено, что наиболее масштабное вымирание всех живых существ на планете Земля произошло около 252 миллионов лет назад в пермский период. Тогда уровень гибели составил практически 96%. Последний зафиксированный период массового вымирания произошел в конце мелового периода и настиг эру динозавров.

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Исследование ученых из США подтверждает, что примерно на 100 миллионов лет раньше первого подтвержденного периода вымирания состоялось еще одно, ранее неизвестное эдиакарское вымирание микробиоты. Данное событие ранее считалось неподтвержденным, поскольку отсутствовали достоверные факты, подтверждающие его, а именно окаменелости. Причиной этому стало то, что существ, населявших планету в те времена, относили к группе мягкотелых организмов. Помимо этого, даже если бы окаменелости и существовали бы, то находились бы они очень глубоко в недрах земли.

Поэтому ученые решили изучить записи, в которых есть упоминания обо всех живых существах эдиакарского периода в разных частях планеты. Исследователями были подробно рассмотрены тот временной период, среда обитания данных существ, их строение, питание и способы передвижения. Таки образом им удалось установить, что около 80 % эдиакарских организмов были подвержены вымиранию в конце соответствующего периода.

«Мы можем видеть пространственное распределение животных с течением времени, поэтому мы знаем, что они не просто переместились в другое место или были съедены — они вымерли. Мы показали истинное снижение численности организмов», — поделился информацией Ченьи Ту, который является соавтором исследования.

Ученым также удалось выяснить причины, повлекшие за собой такой массовый процесс вымирания, основной из которых являлось падение уровня кислорода в водах океана. То есть, получилось выжить лишь у небольшого процента организмов, которые смогли адаптироваться к возникшим условиям.