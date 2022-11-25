Телескоп «Уэбба» обнаруживает скрытые от «Хаббла» галактики

Космический телескоп Джеймса Уэбба обнаружил галактику, которая образовалась всего через 350 миллионов лет после Большого взрыва. Астрономы заявили в четверг, что, если результаты будут подтверждены, это недавно обнаруженное скопление звезд превзойдет нынешнюю рекордсменку – обнаруженную «Хабблом» галактику, которая сформировалась спустя 400 миллионов лет после зарождения Вселенной.

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Последние открытия «Уэбба» были подробно описаны в Astrophysical Journal Letters международной командой ученых во главе с Роханом Найду из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики. В статье подробно рассказывается о двух исключительно ярких галактиках, первая из которых, как считается, образовалась через 350 миллионов лет после Большого взрыва, а вторая – через 450 миллионов лет.

Некоторые исследователи сообщают, что обнаружили галактики еще ближе к сотворению Вселенной, однако этих кандидатов еще предстоит проверить.