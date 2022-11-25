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1 час назад

Космический телескоп «Уэбба» обнаруживает галактики, скрытые от «Хаббла»

AstroNews

Космический телескоп Джеймса Уэбба обнаружил галактику, которая образовалась всего через 350 миллионов лет после Большого взрыва. Астрономы заявили в четверг, что, если результаты будут подтверждены, это недавно обнаруженное скопление звезд превзойдет нынешнюю рекордсменку – обнаруженную «Хабблом» галактику, которая сформировалась спустя 400 миллионов лет после зарождения Вселенной.

Телескоп «Уэбба» обнаруживает скрытые от «Хаббла» галактики
Фото: AstroNewsAstroNews

Последние открытия «Уэбба» были подробно описаны в Astrophysical Journal Letters международной командой ученых во главе с Роханом Найду из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики. В статье подробно рассказывается о двух исключительно ярких галактиках, первая из которых, как считается, образовалась через 350 миллионов лет после Большого взрыва, а вторая – через 450 миллионов лет.

Некоторые исследователи сообщают, что обнаружили галактики еще ближе к сотворению Вселенной, однако этих кандидатов еще предстоит проверить.

Томмазо Тру из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе сообщил, что представленные на данный момент доказательства для галактики, которая образовалась через 350 миллионов лет после Большого взрыва, «настолько убедительны, насколько это возможно». Если результаты подтвердятся и обнаружатся еще более ранние галактики, «Уэбб», по словам Найду и его команды, «окажется весьма успешным в продвижении космических границ вплоть до грани Большого взрыва».

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