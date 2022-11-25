Xiaomi представила "умный" шарф

В преддверии зимы компания Xiaomi представила новый аксессуар, который позволит пользователям не замерзнуть на улице в холодное время года. Речь идет об «умном» шарфе Smart Heating.

Фото: Xiaomi Xiaomi

Smart Heating представляет собой воротник, который оборачивается вокруг шеи и закрепляется на груди при помощи специальной заклепки. Внутри у аксессуара находятся теплоизоляционный наполнитель DuPont, а также пленка из углеродных нанотрубок, которая выступает в роли нагревательного элемента.

Шарф имеет три температурных режима: 38, 45 и 50 градусов Цельсия. Smart Heating готов перейти в один из этих режимов, уже спустя три секунды после включения.

Утверждается, что нагревательные элементы шарфа защищены от перегрева и короткого замыкания. На случай возникновения неисправности в аксессуаре предусмотрен режим аварийного отключения питания.

На данный момент Smart Heating продается только на китайском маркетплейсе. Xiaomi просит за новинку 149 юаней (примерно 1,3 тыс. руб.).